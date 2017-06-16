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شيخ الأزهر: النقاب ليس فرضًا ولا سنة ولكنه أمر مباح

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر: النقاب ليس فرضًا ولا سنة ولكنه أمر مباح

06:29 م الجمعة 16 يونيو 2017

شيخ الأزهر: النقاب ليس فرضًا ولا سنة ولكنه أمر مباح

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجمعة، إن النقاب ليس فرضاً ولا سنة، ولكنه ليس مكروهاً أو ممنوعاً، وهو أمر مباح ومن لا ترتدى النقاب لا شئ عليها ومن ترتديه لا يمكن أن نقول لها أنكى تفعلى أمرًا شرعيًا، ولكنه أمر فى دائرة المباح.

وأضاف شيخ الأزهر في حديثه اليومي على التليفزيون المصري، أن "تصوير المرأة التى لا تلبس الحجاب على أنها خارجة عن الإسلام أمر خطأ فهي عاصية، وليست خارجة عن الإسلام، مشيرًا إلى أنه لا يعلم سبب إثارة قضية الحجاب في الإسلام رغم أن علماء المسلمين أوضحوا كثيرًا أن الحجاب فرض في الدين.

وأضاف الطيب، أن معركة الحجاب ليست معركة البحث عن معرفة الحكم الشرعي بقدر أنها معركة من ينتصر فيها ضد منّ، مشددا على أن المرأة التي لا تلبس الحجاب المفروض على نساء المسلمين كافة ليست خارجة من الدين ولكنها عاصية، لافتًا إلى ضرورة التحلي بالأخلاق في أمر العبادات.

وأوضح أن الزواج العرفي الذي اكتملت فيه شروطه الشرعية، من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر، هو زواج صحيح شرعًا، ولكنه خطأ قانونًا، إنما الزواج السري (وهو ما يسمى بالعرفي بين الشباب الآن) بين البنت والولد والذي يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت فهو زواج باطل ولا يعترف به وما يحدث بينها زنا.

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