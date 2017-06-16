أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السلطة الفلسطينية تحجب مواقع تنتقد سياساتها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السلطة الفلسطينية تحجب مواقع تنتقد سياساتها

06:13 م الجمعة 16 يونيو 2017

السلطة الفلسطينية تحجب مواقع تنتقد سياساتها

الرئيس محمود عباس

رام الله - (د ب أ):

حجبت السلطة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة 11 موقعًا على الأقل، تنتقد الرئيس محمود عباس أو ترتبط بحركة حماس المنافسة في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلامية فلسطينية اليوم الجمعة.

وأمر النائب العام أحمد براك مقدمي خدمات الإنترنت في الضفة الغربية بحجب عدة مواقع إلكترونية مرتبطة بحركة حماس أو يديرها أنصار محمد دحلان، أحد الكوادر السابقة بحركة فتح التي ينتمي إليها محمود عباس.

وانتقد كل من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) وموقع حملة والمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي هذه الخطوة.

وأعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، ومقره رام الله، عن قلقه من أن القرار "يشكل انتهاكا خطيرا ضد حرية الصحافة والتعبير".

وقال موقع حملة الذي يرصد الانتهاكات الرقمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن الخطوة تتعارض مع" الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وقال حسن عصفور، الذي يدير موقع "أمد" وهو أحد المواقع المؤيدة لدحلان التي تم حجبها، في تصريحات لمركز مدى إنه فوجئ يوم الاثنين الماضي بأن الموقع محجوب. وأضاف أنه لم يتلق تحذيرا مسبقا.

وذكر القائمون على موقع "شهاب" التابع لحركة حماس إنه تم حجبه أمس الخميس بدون إخطار مسبق.

يشار إلى أن جميع المواقع المحجوبة تعمل خارج الأراضي الفلسطينية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة تحذر من انهيار الخدمات في غزة

    الأمم المتحدة تحذر من انهيار الخدمات في غزة

    أخبار
  • حركة فتح: 10 سنوات تكفي لأن تكون دافعا لحماس للاعتذار وإنهاء الانقسام

    حركة فتح: 10 سنوات تكفي لأن تكون دافعا لحماس للاعتذار وإنهاء الانقسام

    أخبار
  • نتنياهو: لا نريد مواجهة وتصعيداً عسكرياً مع حماس

    نتنياهو: لا نريد مواجهة وتصعيداً عسكرياً مع حماس

    أخبار
  • بوكو حرام تتبنى هجمات جديدة في نيجيريا

    بوكو حرام تتبنى هجمات جديدة في نيجيريا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد!

    رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد!

  • مصدر في عائلة رشيد محمد رشيد :

    مصدر في عائلة رشيد محمد رشيد : "كل القضايا اللى عليه خلصت"أخبار

  • الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لمواجهة

    الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لمواجهة "أي خروج عن القانون"أخبار

  • قائمة الأهلي.. استبعاد 6 أساسيين ..وظهور

    قائمة الأهلي.. استبعاد 6 أساسيين ..وظهور "ريان وبركات"رياضة

  • أيتن عامر تنهار من البكاء خلال سقوط سيارتها من أعلى جبل بلبنان

    أيتن عامر تنهار من البكاء خلال سقوط سيارتها من أعلى جبل بلبنانفنون

  • حدث ليلًا: استنفار أمني وحريق بالزمالك وغلق مترو السادات ورسالة تكتل

    حدث ليلًا: استنفار أمني وحريق بالزمالك وغلق مترو السادات ورسالة تكتلأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سؤال لطلاب علمي رياضة في الثانوية: "مين للي اخترع الصفر"

سؤال لطلاب علمي رياضة في الثانوية: "مين للي اخترع الصفر"

ملاعب ONsport: سحور نجوم الرياضة في حفل نادي "وادي دجلة"

ملاعب ONsport: سحور نجوم الرياضة في حفل نادي "وادي دجلة"

فيديو| الأهلي: «مالحقناش نفرح بقانون الرياضة»

فيديو| الأهلي: «مالحقناش نفرح بقانون الرياضة»

رمضانك Sport - عماد وحيد: الأهلي لن يقبل باللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة الجديد

رمضانك Sport - عماد وحيد: الأهلي لن يقبل باللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة الجديد