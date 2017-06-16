السلطة الفلسطينية تحجب مواقع تنتقد سياساتها

رام الله - (د ب أ):

حجبت السلطة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة 11 موقعًا على الأقل، تنتقد الرئيس محمود عباس أو ترتبط بحركة حماس المنافسة في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلامية فلسطينية اليوم الجمعة.

وأمر النائب العام أحمد براك مقدمي خدمات الإنترنت في الضفة الغربية بحجب عدة مواقع إلكترونية مرتبطة بحركة حماس أو يديرها أنصار محمد دحلان، أحد الكوادر السابقة بحركة فتح التي ينتمي إليها محمود عباس.

وانتقد كل من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) وموقع حملة والمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي هذه الخطوة.

وأعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، ومقره رام الله، عن قلقه من أن القرار "يشكل انتهاكا خطيرا ضد حرية الصحافة والتعبير".

وقال موقع حملة الذي يرصد الانتهاكات الرقمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن الخطوة تتعارض مع" الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وقال حسن عصفور، الذي يدير موقع "أمد" وهو أحد المواقع المؤيدة لدحلان التي تم حجبها، في تصريحات لمركز مدى إنه فوجئ يوم الاثنين الماضي بأن الموقع محجوب. وأضاف أنه لم يتلق تحذيرا مسبقا.

وذكر القائمون على موقع "شهاب" التابع لحركة حماس إنه تم حجبه أمس الخميس بدون إخطار مسبق.

يشار إلى أن جميع المواقع المحجوبة تعمل خارج الأراضي الفلسطينية.