مصرع عامل بناء داخل سجن المنيا شديد الحراسة بسبب "الزلط والرمل"

المنيا - ريمون الراوي:

لقي عامل بناء مصرعه أثناء تفريغ كميات "زلط ورمل" داخل سجن المنيا شديد الحراسة، اليوم الجمعة لاستخدامها في عمليات تشييد.

وأكد تقرير مفتش الصحة المقدم للنيابة العامة، عدم وجود شبهة طبية في الوفاة، وأن الوفاة قدرية نتيجة سقوط كميات من "الزلط" كبير الحجم والرمل على العامل.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مستشفي المنيا العام، بوصول "مختار.ع.أ"، عامل بناء في العقد الثالث عمره، جثة هامدة، إثر سقوط حملة "قلاب" من مواد بناء خشنة على العامل، ووفاته متأثرا بالإصابات التي نتجت عن سقوط الكتل الصلبة عليه.

وبعرض جثمان المتوفى على الدكتور هاني إسحق شحاتة، مفتش صحة وموثق بندر ومركز المنيا، تبين حدوث بتر كامل للعضد الأيسر، ونزيف حاد وفشل حاد بعضلة القلب سبب الوفاة، وأكد مفتش الصحة في تقريره للنيابة العامة، عدم وجود شبهة طبية في الوفاة.

وأشارت التحريات الأمنية إلى أن سبب الوفاة سقوط كامل شحنة "قلاب" محمل بزلط ورمال على العامل أثناء وجوده بمكان التفريغ.

حُرر محضر بالواقعة، وأودعت الجثة بمشرحة مستشفي المنيا العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.