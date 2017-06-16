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"أوقاف دمياط": 63 مسجدًا وساحة لصلاة العيد.. والخطابة للأزهريين فقط

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مصراوي Masrawy

"أوقاف دمياط": 63 مسجدًا وساحة لصلاة العيد.. والخطابة للأزهريين فقط

05:57 م الجمعة 16 يونيو 2017

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف بدمياط، إن هناك استعدادات مكثفة في مدن وقرى المحافظة استعدادًا لعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الوزارة ترفض السماح لأي خطيب من غير خريجي الأزهر بإمامة المصلين، وأنها منحت التصريحات اللازمة بشأن ساحات الصلاة.

وأوضح مدير المديرية، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن مديرية الأوقاف مسئولة عن المساجد والساحات المحددة وتشرف على عملية اختيار الأئمة، وتابع: "مفيش خطيب سلفي هيصعد المنبر إلا بتصريح من الوزارة"، لافتًا إلى أنه جرى تخصيص 63 مسجدًا وساحة خلاء لأداء صلاة عيد الفطر في 6 إدارات من بينها 28 ساحة ومسجد بإدارة دمياط.

وبيّن أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط والقيادات التنفيذية بالمحافظة سيؤدون صلاة عيد الفطر بساحة ميدان الساعة، إلى جانب تخصيص 6 ساحات بالروضة و9 ساحات بالزرقا، و15 ساحة بكفر سعد و8 ساحات بفارسكور و7 ساحات بكفر البطيخ.

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