لدواعٍ أمنية.. دير "الأنبا صموئيل" يغلق بابه في وجه الزوار أسبوعًا

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المنيا - ريمون الراوي:

أصدر دير القديس الأنبا صموئيل المعترف شمال المنيا، اليوم الجمعة، بيانًا مقتضبًا يعتذر من خلاله عن استقبال الرحلات والأفراد في الفترة من الجمعة المقبلة الموافق 23 يونيو وحتى الجمعة 30 يونيو الجاري.

وشدد البيان، الذي صدر اليوم الجمعة، على عدم قبول أي استثناء في هذا الأمر، وقال: "بشكل عام يجب أن يقوم المسئولون ومنظمو الرحلات القادمة للدير بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لترتيب عملية تأمينهم"، ولم يقدم البيان للأقباط أي أسباب لعدم استقبال الزوار لمدة أسبوع.

كان حوالي 10 مسلحين قد نصبوا كمينًا لحافلة وسيارتين تنقل زوارًا لدير الأنبا "صموئيل المعترف" بصحراء المنيا، واستهدفوا الزوار بنيران أسلحتهم وأسفر الهجوم عن استشهاد 28 وإصابة 25 آخرين، وذلك يوم الجمعة 26 من مايو الماضي.