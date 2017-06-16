أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لدواعٍ أمنية.. دير "الأنبا صموئيل" يغلق بابه في وجه الزوار أسبوعًا

Google+ Print
لدواعٍ أمنية.. دير "الأنبا صموئيل" يغلق بابه في وجه الزوار أسبوعًا لدواعٍ أمنية.. دير "الأنبا صموئيل" يغلق بابه في وجه الزوار أسبوعًا

مصراوي Masrawy

لدواعٍ أمنية.. دير "الأنبا صموئيل" يغلق بابه في وجه الزوار أسبوعًا

05:45 م الجمعة 16 يونيو 2017

المنيا - ريمون الراوي:

أصدر دير القديس الأنبا صموئيل المعترف شمال المنيا، اليوم الجمعة، بيانًا مقتضبًا يعتذر من خلاله عن استقبال الرحلات والأفراد في الفترة من الجمعة المقبلة الموافق 23 يونيو وحتى الجمعة 30 يونيو الجاري.

وشدد البيان، الذي صدر اليوم الجمعة، على عدم قبول أي استثناء في هذا الأمر، وقال: "بشكل عام يجب أن يقوم المسئولون ومنظمو الرحلات القادمة للدير بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لترتيب عملية تأمينهم"، ولم يقدم البيان للأقباط أي أسباب لعدم استقبال الزوار لمدة أسبوع.

كان حوالي 10 مسلحين قد نصبوا كمينًا لحافلة وسيارتين تنقل زوارًا لدير الأنبا "صموئيل المعترف" بصحراء المنيا، واستهدفوا الزوار بنيران أسلحتهم وأسفر الهجوم عن استشهاد 28 وإصابة 25 آخرين، وذلك يوم الجمعة 26 من مايو الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية

غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية

طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك

طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك

بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل

بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل

الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر

الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر