مقتل واصابة 15 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة فى حافلة كينية صغيرة بالقرب من حدود الصومال

نيروبي - (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم، اليوم الجمعة، بعد ارتطام حافلة صغيرة بعبوة ناسفة في منطقة مانديرا بشمال شرق كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال.

وقال المسؤول عن الشرطة بالمنطقة سليم صالح إن أحد عشر شخصًا آخرين أصيبوا بجروح.

وواصل صالح القول: "لقد نصحنا بعدم استخدام هذا الطريق لأنه قريب للغاية من الحدود الصومالية، ومن ثم فهو طريق محفوف بالمخاطر"، مشيرا إلى أنه لم يتم القبض على أحد على خلفية الحادث حتى الآن.

كانت الفترة الماضية شهدت حوادث متكررة من هذا القبيل شرق وشمال شرق البلاد.

وتلقي الشرطة الكينية باللائمة في هذه الأحداث على جماعة شباب الصومال الإرهابية.

تسيطر هذه الجماعة على أجزاء من الصومال وترغب في إقامة ما يسمى دولة دينية فيها.

وتشن الجماعة دائما هجمات على أهداف لها داخل الصومال وفي الدول المجاورة.