بالصور.. ضبط رؤوس ماشية "نافقة" قبل بيعها للمواطنين في الفيوم
بالصور.. ضبط رؤوس ماشية "نافقة" قبل بيعها للمواطنين في الفيوم
05:31 م الجمعة 16 يونيو 2017
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الفيوم – حسين فتحى:
ضبطت حملة من مباحث التموين في الفيوم، اليوم الجمعة، "م.س.ع"، 24 عامًا سائق سيارة ربع نقل رقم "4325 (ف.د.ا)"، والمقيم بمنطقة الصوفي بندر الفيوم، وبحوزنة 450 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و"م.ط.ا"، 41 عامًا " جزار"، مقيم بقرية أبو عش بحوزتة عجل بقرى و5 رؤوس عجول ماشية نافقه وفاسدة.
كانت معلومات قد وردت للعقيد محمد إلهامي أبو القاسم، رئيس مباحث التموين بالفيوم، بالواقعة، تمكنت حملة، أشرف عليها العميد حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط المتهمين السابق ذكرهم.
جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، وحررت محاضر تحمل أرقام 20860, 19623 جنح مركز الفيوم لسنة 2017، وأخطرت النيابه العامة لتباشر التحقيقات.
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