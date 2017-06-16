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مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة

05:26 م الجمعة 16 يونيو 2017

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة

اللواء هشام العراقي

كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الجمعة، حركة تنقلات محدودة بقطاع النظام.

وشملت الحركة نقل العميد خالد كامل مأمور قسم أبو النمرس إلى منصب مأمور قسم كرداسة لبلوغ العميد محمد عبد السلام السن القانوني للمعاش، وتعيين المقدم حسن الدكرور بدلا منه.

وتم نقل المقدم سمير رفعت من منصب نائب مأمور أبو النمرس إلى نائب مأمور الحوامدية، ونقل المقدم ياسر أمين، نائب مأمور قسم الحوامدية إلى قسم شرطة أبو النمرس.

وتولى العميد رأفت الحلواني منصب مأمور قسم الحوامدية خلفا للعميد وائل البدوي الذي تم نقله إلى فرقة مباحث أكتوبر.

يُشار إلى أن مديري أمن ومباحث الجيزة، قد اعتمدا منذ يومين حركة تنقلات موسعة بقطاع المباحث ضمت 70 ضابطا بمختلف القطاعات.

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