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مباحث القاهرة تفك لغز سرقة مجوهرات زوجة دبلوماسي سعودي

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مصراوي Masrawy

مباحث القاهرة تفك لغز سرقة مجوهرات زوجة دبلوماسي سعودي

04:00 م الجمعة 16 يونيو 2017

مباحث القاهرة تفك لغز سرقة مجوهرات زوجة دبلوماسي سعودي

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تعرضت فاطمة العقاد، زوجة سفير المملكة العربية بدولة ألبانيا، لسرقة مجوهراتها (خاتم وحلق وأسورة ألماظ، وخاتم زمرد، وأسورتين ذهبيتين)، وعملات أجنبية قدرها 2500 دولار و20 ألف جنيه يورو، وهاتفين محمول، وذلك أثناء تواجدها داخل شقة بكورنيش النيل في منطقة المعادي.

حررت العقاد محضرا بقسم شرطة دار السلام، واتهمت خادمتين تعملان معها بسرقة مشغولاتها الذهبية، واختفائهما عقب ارتكاب الواقعة، وأكدت أنها لا تعلم أي شيء عن بياناتهما سوى أسميهما وهما (هالة، ولينا).

وضع اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، خطة بحث، أشرف عليها العميد عبدالعزيز سليم، مفتش مباحث الجنوب، أهم بنودها إجراء التحريات حول المشكو فيحقهما لتحديد بياناتهما، وأماكن تواجدهما، والنشر عن المسروقات لدى المتعاملين فىمثيلاتها، والاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتتبع الهواتف المحمولة.

أكدت التحريات أن المبلغة زوجة السفير طلعت بن سالم بن محمد رضوان، سفير المملكةالعربية السعودية بدولة ألبانيا، وأنها مقيمة ببرج الياسمين على كورنيش النيل، واكتشفت سرقة مصوغاتها الذهبية،

وأثبتت التحريات أن الخادمتين تركتا العمل منذ أسبوع، وهما (هالة ف م 27 سنة)، مقيمة بمنطقة شبرا الخيمة، و(لينا س ع 24 سنة) ومقيمة بولاق الدكرور.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما تمكنا من الاستيلاء على مفتاح خزينة حديدية داخل غرفة نوم المجني عليها وسرقا محتوياتها، وأرشدا عن المجوهرات، والمبالغ المالية المسروقة.

وأمام رجال المباحث قالت المتهمتان إنهما أنفقا بعض المبالغ المالية المسروقة على شراء ملابس وأحذية وحقائب واكسسوارت وأدوات تجميل.

تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.​

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