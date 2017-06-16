إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتدافع عن برنامج الصواريخ
إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتدافع عن برنامج الصواريخ
05:32 م الجمعة 16 يونيو 2017
إيران
طهران - (د ب أ):
أدانت إيران الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها ووصفتها، اليوم الجمعة، بأنها غير قانونية ودافعت عن برنامجها الصاروخي.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق أمس الخميس بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة ضد ايران بشأن خططها للصواريخ الباليستية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "اسنا" عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن "العقوبات الجديدة تظهر مرة أخرى العداء العام الذي تضمره الولايات المتحدة تجاه إيران".
وأكد مجلس الشيوخ أن العقوبات على إيران التي تستهدف برنامجها للصواريخ الباليستية ، لا تنتهك الاتفاق النووي مع إيران الذي شهد تخفيف عقوبات أخرى.
بيد أن قاسمي أعرب عن اختلافه مع هذا الرأي، وقال إن العقوبات الجديدة غير قانونية بشكل واضح، مؤكدًا أن برنامج الصواريخ وسيلة مشروعة للدفاع الوطني.
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