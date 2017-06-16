ترامب يشكو فى تغريدة على تويتر من"الاضطهاد السياسي"!!

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه "يجري التحقيق معه" لإقالته مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، جيمس كومي، في الوقت الذي واصل فيه انتقاد التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "يتم التحقيق معي لإقالتي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، من قبل الرجل الذي طالبني بإقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي! هذا اضطهاد سياسي".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت تصريحات ترامب تأكيدا مباشرا لتقرير واشنطن بوست هذا الأسبوع الذي أفاد بأن الرئيس يجري التحقيق معه بسبب الاشتباه في عرقلته سير العدالة، أو أنها مجرد رد فعل على تلك التقارير.

ويبدو أن التغريدة كانت موجهة إلى نائب وزير العدل، رود روزنشتاين، الذي أوصى بإقالة كومي، ثم قام بتعيين المستشار الخاص الذي يقال إنه يحقق مع ترامب.

وكان ترامب قد أشار في البداية إلى نصيحة من روزنستين، ووزير العدل جيف سيشنز في إقالة كومي، قبل أن يقول في مقابلة إنه اتخذ القرار بسبب المخاوف بشأن التحقيق الروسي.

ولم يتضح بعد من البيت الأبيض ما يعنيه ترامب.