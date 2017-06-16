محافظ بورسعيد: 44 مليون جنيه لدعم مستشفى السرطان

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إن المحافظة ستدعم مستشفى السرطان، التابعة للتأمين الصحي، بمبلغ 44 مليون جنيه، كأجهزة ومعدات.

وشدد الغضبان، خلال الاجتماع الأسبوعي مع الشباب، على أنه لا يرفض أي طلب مقدم للعلاج، خاصة أن العلاج على نفقة المحافظة كان ملغي، وهو من أعاده مرة أخرى، مضيفا أنه جاري إنشاء مستشفى أطفال بالإضافة إلى مستشفى النساء والولادة، التي تم افتتاحها خلال الشهر الماضي.

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وأكد على أن المحافظة تمتلك مستشفتين من أفضل مستشفيات مصر وهما مستشفى بورسعيد العام والزهور المركزي، مشيرا إلى أن مستشفى بورسعيد العام تستقبل يوميا ما بين 14 إلى 20 ألف مواطن يوميا، نظرا لضعف الخدمات الطبية المتواجدة في الوحدات الصحية بجنوب وشرق بورسعيد.