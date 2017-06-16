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بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول

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بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول

التحرير

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أعلن البنك المركزي المصري عن طرح خدمة “تحويل ” الجديدة لتحويل الأموال عبر المحمول من خلال شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق المصري، وبعض البنوك، وهي الخدمة التي يسعى من خلالها البنك المركزي تقليل التعامل بالأموال الكاش في السوق ضمن خطته لتحقيق الشمول المالي.

وقام البنك ببث قصير يتحدث عن تفاصيل الخدمة الجديدة تحت شعار ” دوس .. وحول فلوس “، وهي الخدمة التي يقدمها شركات ” فودافون واتصالات وأورنج بالتعاون مع بنك والبنك الاهلي وبنك CIB و بنك SAIB وبنك الاسكندرية وبنك القاهرة.

 

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ويقوم البنك المركزي خلال الشهور الأخيرة بإطلاق حملات توعية بالتعاون مع البنوك العاملة في السوق المحلي لنشر مفهوم الشمول المالي وتخفيض التعامل بالأموال النقديه خاصة وأن عدد من يملكون حسابات بنكية في مصر لايتجاوزون 20 % من إجمالي تعداد السكان وهي نسبة ضعيفة لأي قوي.

وتقدم شركة فودافون خدمة تحويل الأموال عبر الموبايل تحت اسم " فودافون كاش " بالتعاون مع بنك CIB  في حين تقدم شركة اتصالات نفس الخدمة باسم " فلوس " لعملائها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بينما تقدم أورنج نفس الخدمة باسم " فلوس " بالتعاون مع بنك الامارات أبو ظبي الوطني.

 

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التحرير

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