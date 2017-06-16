أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

متى يفطر المسافر في الطائرة؟.. الإفتاء تجيب

Google+ Print
متى يفطر المسافر في الطائرة؟.. الإفتاء تجيب متى يفطر المسافر في الطائرة؟.. الإفتاء تجيب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت دار الإفتاء، أن الإفطار المعتبَر في حق المسافر بالطائرة إنما هو برؤيته غروبَ الشمس بكامل قرصها بالنسبة إليه وفي النقطة التي هو فيها، ولا يفطر بتوقيت البلد التي يُحَلِّقُ عليها، ولا التي سافر منها، ولا التي يتجه إليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهارمن ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، "متفق عليه". 

وأضافت الإفتاء في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمى حملت رقم مسلسل "3278"، خلال ردها على سؤال أحد المواطنين حول متى يفطر المسافر بالطائرة؟، "إن طالت مدةُ الصيام طولًا يَشُقُّ مثلُه على مستطيع، الصوم في الحالة المعتادة؛ للمسافر حينئذٍ أن يُفطر للمشقة الزائدة المركبة في السفر وليس لانتهاء اليوم، وعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها".

شاهد أيضا

وهناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يفطر الصائم عند غيابها الأول ولا يلتفت لردها وعودتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال

تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال

120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية

120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

«موراي» يعترف باقتراب مسيرته من النهاية

«موراي» يعترف باقتراب مسيرته من النهاية