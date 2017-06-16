متى يفطر المسافر في الطائرة؟.. الإفتاء تجيب

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أكدت دار الإفتاء، أن الإفطار المعتبَر في حق المسافر بالطائرة إنما هو برؤيته غروبَ الشمس بكامل قرصها بالنسبة إليه وفي النقطة التي هو فيها، ولا يفطر بتوقيت البلد التي يُحَلِّقُ عليها، ولا التي سافر منها، ولا التي يتجه إليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهارمن ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، "متفق عليه".

وأضافت الإفتاء في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمى حملت رقم مسلسل "3278"، خلال ردها على سؤال أحد المواطنين حول متى يفطر المسافر بالطائرة؟، "إن طالت مدةُ الصيام طولًا يَشُقُّ مثلُه على مستطيع، الصوم في الحالة المعتادة؛ للمسافر حينئذٍ أن يُفطر للمشقة الزائدة المركبة في السفر وليس لانتهاء اليوم، وعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها".

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وهناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يفطر الصائم عند غيابها الأول ولا يلتفت لردها وعودتها.