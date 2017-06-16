4 وجهات محتملة لـ«رونالدو» بعيدًا عن «البيرنابيو»

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى الغضب الشديد الذي ينتاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما اتهم من قبل النيابة الإسبانية بالتهرب ضريبيًا عن دفع مبلغ مالي قدره 14,7 مليون يورو.

واستعرضت الصحيفة الإسبانية الأندية المحتمل أن ينتقل إليها النجم البرتغالي في السطور التالية كالأتي:

- مانشستر يونايتد

تحلم جماهير مانشستر يونايتد في استعادة نجمها البارز الذي صال وجال على ملعب الأولد ترافورد بين عامي 2003 و2009، ونجح رونالدو في التتويج خلال تلك الفترة مع الشياطين الجمر بثلاث ألقاب في الدوري الإنجليزي (2006- 2007، 2007- 2008، 2008- 2009) ولقب وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي (2003- 2004).

كما توج رونالدو بلقبين في كأس الرابطة (2005- 2006، 2008- 2009) ولقب في الدرع الخيرية (2007) ولقب في دوري أبطال أوروبا (2007- 2008) ولقب في كأس العالم للأندية (2008) إلى جانب الفوز بالكرة الذهبية في نفس العام.

وفي 6 مواسم مع مانشستر يونايتد، نجح كريستيانو في تسجيل 118 هدفًا في 292 مباراة وأصبح الفتى المدلل لدي السير أليكس فيجرسون الذي تعاقد مع من نادي سبورتينج لشبونة.

ولم تخفي إدارة مانشستر يونايتد رغبتها في استعادة النجم البرتغالي من جديد، وبدوره لم يخفي رونالدو أيضًا حنينه للعودة من جديد إلى ملعب أولد ترافورد، ويمتلك النادي الإنجليزي المال الكافي لشراء النجم البرتغالي، إلا أن العلاقة الفاترة بينه وبين مدرب مانشستر الحالي جوزيه مورينيو من فترة تواجد المدرب البرتغالي مع ريال مدريد قد تعيق إتمام تلك الصفقة.

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- باريس سان جيرمان

يعد باريس سان جيرمان من أبرز الأندية التي ستلهث وراء رونالدو حال قرر الرحيل عن ريال مدريد، فالنجم البرتغالي يعد حلمًأ قديمًا لمالك النادي القطري ناصر الخليفي الذي على استعداد تام لدفع أكثر من 120 مليون للحصول على خدماته.

ويعد حديث رونالدو مع لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق خلال مواجهة ريال مدريد للفريق الباريسي في دور المجموعات الموسم قبل الماضي مجالًأ لإثارة الشكوك حول موافقة رونالدو على الرحيل نحو باريس سان جيرمان.

وسبق وأن صرح ناصر الخليفي ذلك التصريح "أمتلك علاقة جيدة للغاية مع فلورنتينو بيريز، وإذا أردت تحقيق حلمي بالتعاقد مع رونالدو، فسأتصل به على الفور".

وسيكون رونالدو على رأس أولويات باريس سان جيرمان الساعي لاستعادة هيبته من جديد، وذلك بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي الموسم الماضي إلى جانب الخروج المهين من دور الـ16 على يد برشلونة بالخسارة 6-1 في لقاء الإياب على ملعب كامب نو.

وبجانب باريس سان جيرمان، يظهر نادي مانشستر سيتي الذي يمتلك الأموال الضخمة والمشروع القادر على جذب رونالدو، إلا أن ماضي رونالدو وعشقه لمانشستر يونايتد يصعب من انتقاله إلى السيتي.

وأخيرا يبقي خيار بايرن ميونيخ متاحًا أمام كريستيانو الذي يتمتع بعلاقة طيبة للغاية مع مدرب الفريق البافاري كارلو أنشيلوتي إلى جانب التاريخ الكبير الذي يتمتع به البايرن قد يكون جذابًا للنجم البرتغالي.