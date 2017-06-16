أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مجلس النواب اللبناني يقر مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس النواب اللبناني يقر مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية

05:01 م الجمعة 16 يونيو 2017

مجلس النواب اللبناني يقر مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية

مجلس النواب اللبناني

بيروت - ( د ب أ ):

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته العامة بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية الذي يعتمد النظام النسبي بالاجماع، ويقوم على أساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، والتمديد للمجلس النيابي الحالي مدة 11 شهرًا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن المجلس النيابي اللبناني برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أقر مشروع قانون الانتخاب المحال من بعد ثلاث ساعات من النقاش.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون انتخاب جديد، يعتمد النظام النسبي ويقوم على أساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، والتمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة 11شهرًا لأسباب تقنية، على أن تجرى الانتخابات النيابية في مايو المقبل، وأحيل هذا القانون الى المجلس النيابي لإقراره.

واعتصمت مجموعات من الحراك المدني، "خيار المواطنة" و"طلعت ريحتكم" و"بدنا نحاسب" في ساحة رياض الصلح في بيروت قبيل بدء جلسة مجلس النواب المخصصة لإقرار قانون الانتخاب، رفضاً للتمديد للمجلس النيابي الحالي مدة 11 شهرًا، وطالب المعتصمون، بأن يكون هناك قانون جديد للانتخابات قائم على النسبية الحقيقية ضمن دوائر كبيرة.

وكان المجلس النيابي اللبناني قد مدّد لنفسه في 31 مايو 2013 لمدة سنة وخمسة أشهر حتى 20 نوفمبر 2014. ومدّد مرّة ثانية في نوفمبر 2014، لمدة سنتين وسبعة أشهر تنتهي في 20 يونيو 2017 .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس اللبناني : الانتخابات النيابية ستجرى على أساس قانون النسبية

    الرئيس اللبناني : الانتخابات النيابية ستجرى على أساس قانون النسبية

    أخبار
  • رئيس وزراء لبنان: إعلان الرياض غير مٌلزم

    رئيس وزراء لبنان: إعلان الرياض غير مٌلزم

    أخبار
  • رئيس

    رئيس "النواب اللبناني": لبنان يواجه مخاطر

    أخبار
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: عدم إقرار قانون الانتخاب

    رئيس مجلس النواب اللبناني: عدم إقرار قانون الانتخاب "انتحار"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • وفد من مصر والسعودية والبحرين والإمارات لـ

    وفد من والسعودية والبحرين والإمارات لـ"إيكاو": حظر الطيران ضدأخبار

  • بالصور.. رغدة تقص شعرها في حلب وتوفي بالوعد

    بالصور.. رغدة تقص شعرها في حلب وتوفي بالوعدفنون

  • رامز ينشر فيديو لم يذاع من قبل لكواليس

    رامز ينشر لم يذاع من قبل لكواليس "رامز تحت الأرض" - فيديوفنون

  • غلق محطة مترو السادات بالخطين الأول والثاني لدواع أمنية

    غلق محطة مترو السادات بالخطين الأول والثاني لدواع أمنيةأخبار

  • رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد!

    رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد!

  • انتشار أمني مُكثف بمحيط مقر حزب الكرامة في الدقي

    انتشار أمني مُكثف بمحيط مقر حزب الكرامة في الدقيأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية

المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية