مجلس النواب اللبناني يقر مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية

بيروت - ( د ب أ ):

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته العامة بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية الذي يعتمد النظام النسبي بالاجماع، ويقوم على أساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، والتمديد للمجلس النيابي الحالي مدة 11 شهرًا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن المجلس النيابي اللبناني برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أقر مشروع قانون الانتخاب المحال من الحكومة بعد ثلاث ساعات من النقاش.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون انتخاب جديد، يعتمد النظام النسبي ويقوم على أساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، والتمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة 11شهرًا لأسباب تقنية، على أن تجرى الانتخابات النيابية في مايو المقبل، وأحيل هذا القانون الى المجلس النيابي لإقراره.

واعتصمت مجموعات من الحراك المدني، "خيار المواطنة" و"طلعت ريحتكم" و"بدنا نحاسب" في ساحة رياض الصلح في بيروت قبيل بدء جلسة مجلس النواب المخصصة لإقرار قانون الانتخاب، رفضاً للتمديد للمجلس النيابي الحالي مدة 11 شهرًا، وطالب المعتصمون، بأن يكون هناك قانون جديد للانتخابات قائم على النسبية الحقيقية ضمن دوائر كبيرة.

وكان المجلس النيابي اللبناني قد مدّد لنفسه في 31 مايو 2013 لمدة سنة وخمسة أشهر حتى 20 نوفمبر 2014. ومدّد مرّة ثانية في نوفمبر 2014، لمدة سنتين وسبعة أشهر تنتهي في 20 يونيو 2017 .