مقتل انتحاري يقود سيارة مفخخة غربي قضاء الرطبة بالعراق
مقتل انتحاري يقود سيارة مفخخة غربي قضاء الرطبة بالعراق
04:43 م الجمعة 16 يونيو 2017
الجيش العراقي
العراق - (د ب أ):
أفاد مصدر عسكري عراقي اليوم الجمعة بمقتل انتحاري يقود سيارة مفخخة مستهدفًا نقطة عسكرية غرب قضاء الرطبة /420 كلم غرب بغداد.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن انتحاريا يستقل عجلة مفخخة اتجه نحو نقطة عسكرية في منطقة (الكيلو 190) غرب قضاء الرطبة، موضحا أن" أفراد النقطة العسكرية فتحوا نيران أسلحتهم بكثافة باتجاه الانتحاري، ما اسفر عن انفجار السيارة ومقتل الانتحاري".
وعلى صعيد اخر، قال عذال الفهداوي عضو مجلس محافظة الأنبار "د.ب.أ" إن "التحالف الدولي نفذ اليوم ،طلعات جوية ضد رتل مكون من عدة عجلات انطلق من المناطق الصحراوية بالقرب شمال غرب قضاء حديثة متوجها إلى الموصل، ما اسفر عن حرق وتدمير خمس عجلات وقتل ما لا يقل عن 15إرهابيا ،فيما لاذ الآخرون بالفرارإلى المناطق الصحراوية ".
وتشهد مناطق الأنبار وخاصة القريبة من قضاء الرطبة عمليات مسلحة ينفذها عناصر تنظيم "داعش" الذين يتخذون من المناطق الصحراوية قواعد انطلاق ضد القوات الأمنية العراقية.
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