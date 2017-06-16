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متهم بالانتماء لـ"داعش" في ألمانيا يدعي التعاون مع الاستخبارات التركية

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مصراوي Masrawy

متهم بالانتماء لـ"داعش" في ألمانيا يدعي التعاون مع الاستخبارات التركية

04:36 م الجمعة 16 يونيو 2017

داعش

ألمانيا - (د ب أ):

ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن متهما رئيسيا في قضية مرفوعة ضد ثلاثة أفراد متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش" كان مخبرًا لسلطات الأمن التركية على ما يبدو.

وكتبت المجلة، في عددها المقرر صدوره غدا السبت تقول: إن المتهم صالح إيه، قال للمحققين إنه تعاون خلال فترة عمله لصالح تنظيم "داعش" في تركيا مع الاستخبارات هناك، موضحًا أن هذا التعاون أثمر عن اعتقال نحو 50 مقاتلا لدى "داعش" في تركيا، مضيفا أن تعاونه ساهم في الحيلولة دون وقوع هجمات.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة صالح إيه، ومتهمين آخرين أمام محكمة مدينة دوسلدورف في الخامس من يوليو المقبل.

ويواجه المتهمون الثلاثة اتهامات بالتخطيط لشن هجوم على الحي التاريخي في دوسلدورف.

وبحسب بيانات الادعاء العام، سافر صالح إيه، إلى فرنسا العام الماضي ليدبر لنفسه أموالا، وسلم نفسه بعد ذلك للسلطات الفرنسية، وفي الثاني من يونيو عام 2016 تم القبض على المتواطئين معه في نزل للاجئين بألمانيا.

ووفقا لصحيفة الدعوى، كان يخطط المتهمون الثلاثة لتنفيذ هجوم مروع في دوسلدورف، وذلك من خلال تنفيذ عمليتين انتحاريتين في الحي التاريخي بالمدينة، وقيام إرهابيين آخرين بإطلاق النار على المواطنين الفارين من الهجمات عند أقرب محطة قطارات أنفاق.

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