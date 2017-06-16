السياحة تتوقع زيادة الطلب على الفنادق الحاصلة على شهادات "السياحة المستدامة"

كتب - مصطفى المنشاوي:

شاركت وزارة السياحة، في اجتماع ضم بعض الخبراء المحليين والدوليين في مجال السياحة والمهتمين بشهادات الاستدامة للفنادق، وذلك لمناقشة ما تم تحقيقه في برنامج شهادة النجمة الخضراء.

شارك في الاجتماع ممثلين عن الجهات التي ساهمت فى تأسيس البرنامج مثل مجموعة ترافكو وأوراسكوم للفنادق ومجموعة شركات (TUI) العالمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وغرفة المنشآت الفندقية.

وأكد عماد حسن مستشار وزير السياحة للطاقة، أهمية التحول الأخضر في القطاع السياحي في ظل الاهتمام العالمي بالحفاظ على البيئة ومساعي الدولة الحثيثة نحو ترشيد الطاقة ومصادر المياه، لافتا إلى أن عدد الفنادق المشتركة في برنامج النجمة الخضراء وصل إلى 81 فندقًا في المقاصد السياحية المصرية (ما يقرب من 20 ألف غرفة فندقية)، بما يشكل 10% من الطاقة الفندقية، بما يؤكد الحرص على التوجه الأخضر.

وأشارت مجموعة شركات (TUI)، وهي واحدة من كبري منظمي الرحلات السياحية العالمية، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن خططها المستقبلية لتحقيق سياحة مستدامة تستهدف زيادة عدد الرحلات السياحية الخضراء من 6.8 مليون إلى 10 ملايين رحلة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2020، وسوف تُلزم الشركة شبكة فنادقها للحصول على أحد شهادات الاستدامة المعترف بها من المجلس العالمي للسياحة المستدامة مما يتطلب العمل على التوسع فى شبكة الفنادق المصرية الحاصلة على شهادات الاستدامة لتعزيز القدرة على استيعاب الطلب على هذا النمط السياحي. وفى هذا الصدد تم دعوة برنامج "Travelife" وهو برنامج دولي يمنح شهادات استدامة يتم تطبيقه فى العديد من دول العالم وذلك لمناقشة إمكانية التعاون مع برنامج النجمة الخضراء.

يذكر أن برنامج النجمة الخضراء هو برنامج محلي يصدر شهادات الاستدامة للفنادق التي تمتثل لمعايير واشتراطات تتعلق بإدارتها البيئية والاجتماعية، وقد تم الاعتراف بهذه المعايير دولياً من المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC).