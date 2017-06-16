لاختبار تقنية القيادة الآلية.. «شيفروليه» تنتج 130 سيارة «بولت»

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أعلنت شركة "شيفروليه" الأمريكية، إنهائها لإنتاج 130 سيارة من موديل "بولت" الكهربائية مزودة بتقنيات القيادة الآلية، وذلك لتجهيزها لعمليات الاختبار الفعلية قريبًا.

ووفقًا لموقع "فريب"، فإن الشركة اتخذت تلك الخطوات في إطار دعم جهودها نحو إصدار سيارة ذاتية القيادة، وذلك بعد إتمام عمليات اختبارها بصورة فعلية.

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ويسهم هذا الإنجاز في تسريع وتيرة الاختبارات النهائية للسيارات ذاتية القيادة التي أعلنت الشركة عنها، لاسيما وأنها تواجه في هذا المجال منافسة العشرات من الشركات المتخصصة في إنتاج السيارات بشكل رئيسي.