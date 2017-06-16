المدير الإقليمي بـ"سيداري": 2 مليار جنيه تكلفة تصنيع الأكياس البلاستيكية سنوياً

كتب- مادي غيث:

قال الدكتور حسام علام، المدیر الإقلیمي لبرنامج النمو المستدام بـ"سیداري"، إن تكلفة تصنيع الأكياس البلاستيكية تُقدر بحوالي 2 مليار جنيه مصرياً، نظرًا لاعتمادها على مواد مستوردة من الخارج، مما يحقق أضرارًا اقتصادية، لافتًا إلى أن حجم استهلاك المصريين من الأكياس البلاستیكیة يصل إلى حوالي 12 مليار كيس سنوياً.

ونظمت وزارة البیئة، ومركز البیئة والتنمیة للإقلیم العربي وأوروبا "سیداري"، جلسة تشاوریة مع عدد من الجهات الحكومیة بعنوان "تحدیات التحول نحو استخدام بدائل للأكیاس البلاستیكیة".

وأضاف علام، في حديثه لـ"مصراوي"، أن استخدام الأكياس البلاستيكية له عدة أضرار نظرًا لوصول مخلفات الأكياس البلاستيكية إلى المجاري المائية والسحارات، مما يتسبب في انسداد المجاري المائية، وزيادة المياه في الأراضي الزراعية، وبالتالي يقل الإنتاج الزراعي إن لم يتم عمل الصيانة الدورية.

وتتضمن قائمة أضرار الأكياس البلاستيكية، تهديد الحياة البحرية، نظرًا لوصول المخلفات البلاستيكية إلى البحار، مما قد يؤدي إلى وفاة بعض الكائنات البحرية.

وناشد علام، السيدات، نظرًا لأنهن أكثر الفئات استخدامًا للأكياس البلاستيكية، قائلًا: "يجب تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية قدر الإمكان"، متابعًا:"لو بنستخدم 10 أكياس، نستخدم 5، وبالتالي هيقل استخدامنا بنسبة 50%".

وأشار المدیر الإقلیمي لبرنامج النمو المستدام بسیداري، إلى أن البرنامج يحاول حالياً التوصل إلى بدائل لأكياس البلاستيكية، مثل استخدام أكياس ورقية أو أكياس بلاستيكية محللة.

وتأتي الجلسة التي نظمتها وزارة البیئة، ومركز البیئة والتنمیة للإقلیم العربي وأوروبا "سیداري" في إطار المبادرة الوطنیة للحد من استهلاك الأكیاس البلاستیك، ومشروع "شویتش مید" الاسترشادي الذي یتم تنفیذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبیئة.

وهدفت الجلسة إلى رفع الوعي بخطورة الأكیاس البلاستیكیة، والحد من استهلاكها، ومن ثم التحول إلى بدیل مستدام وصدیق للبیئة، وذلك بالإضافة إلى جمع المعلومات، والتنسیق والتشاور ودراسة تجارب سابقة وناجحة لدول أخرى في هذا المجال.​