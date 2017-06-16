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إطلاق قوة مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي في يوليو المقبل

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مصراوي Masrawy

إطلاق قوة مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي في يوليو المقبل

04:32 م الجمعة 16 يونيو 2017

إطلاق قوة مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي في يوليو المقبل

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

نواكشوط - (دب أ):

قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، إن خطوات مهمة سيقام بها على صعيد إطلاق قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل الافريقي، خلال اجتماع قمة مجموعة الخمس في الساحل في باماكو في الثاني من يوليو المقبل.

واوضح لودريان، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن القوة التي قرر قادة دول المجموعة انشاءها من المقرر أن يجيزها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات لودريان في أعقاب لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في نواكشوط قائلا "لدينا الثقة والعزم، ونتقاسم مع فخامة الرئيس نفس النظرة حول اهمية ان ترى هذه القوة النور وتباشر مهامها لمحاربة الإرهاب خاصة، وأن هذه القوة ستكون قتالية الأمر الذي تتطلبه مواجهة هذا الخطر الذي يهدد استقرار دول المنطقة".

وذكر بتحرك بلاده في هذا الإطار منذ 2013 من خلال قوة بارخان المشتركة وسيصب وجود قوة لحماية الحدود في اطار تكملة هذه الجهود لمواجهة الإرهاب،الذي لا يهدد منطقة الساحل فحسب ،وانما أوروبا مما يجعل هذا الإرهاب عدونا المشترك.

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