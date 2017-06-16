بالصور.. محافظ بورسعيد: دعم مستشفى السرطان بـ44 مليون جنيه
بالصور.. محافظ بورسعيد: دعم مستشفى السرطان بـ44 مليون جنيه
04:21 م الجمعة 16 يونيو 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إن المحافظة تدعم مستشفى السرطان التابعة للتأمين الصحي بمبلغ 44 مليون جنيه.
وشدد "الغضبان" خلال الاجتماع الأسبوعى مع الشباب، على أنه لا يرفض أي طلب مقدم للعلاج خاصة وأن العلاج على نفقة المحافظة كان ملغيًا، وهو من أعاده مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنشاء مستشفى أطفال بالإضافة إلى مستشفى النساء والولادة التى جرى افتتاحها خلال الشهر الماضي.
وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تمتلك مستشفيين من أفضل مستشفيات مصر، وهما مستشفى بورسعيد العام والزهور المركزي، لافتًا إلى أن مستشفى بورسعيد العام تستقبل يوميًا ما بين 14 إلى 20 ألف مواطن، نظرًا لضعف الخدمات الطبية الموجودة فى الوحدات الصحية بجنوب وشرق بورسعيد.
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