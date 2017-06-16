الصحة: 35 مليون دولار لتطوير 48 مستشفى تكاملي بالمحافظات

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإداريّة، عن خطة الوزارة لتمويل تطوير 48 مستشفى تكاملي.

وقال الشاهد، إنه تم تخصيص 20 مليون دولار من القرض الذي حصلت عليه "الصحة" من البنك الدولي، فيما خصصت 280 مليون جنيه من مواردها الذاتية لاستكمال تكاليف تطوير تلك المستشفيات، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من تطوير تلك المستشفيات سبتمبر المقبل.

وأشار مساعد وزارة الصحة، إلى أنهم يبحثون مع وزارة الاستثمار سبل الاستغلال الأمثل لنحو 75 مستشفى تكاملي ضمن المرحلة الثانية للتطوير.

وكان البنك الدولي خصص لوزارة الصحة 75 مليون دولار مطلع العام الماضي؛ لتحسين جودة الخدمات الصحية في 1317 وحدة صحية بـ 5 محافظات.

وبشأن تعثر إنفاق باقي القرض، قال الشاهد إنّ البنك الدولي يعتزم عدم استكمال القرض المخصص لوزارة الصحة لتطوير الوحدات الصحية والبالغ قيمته 75 مليون دولار، مضيفًا: "الوزارة ستنفق 40 مليون دولار فقط من القرض بنهاية الشهر الجاري، والبنك منحها مهلة حتى شهر يوليو لصرف القرض على البرنامج الذي قدمته للحصول عليه، ما يعنى أننا لن نتمكن من انفاق 35 مليون دولار".

وتقدم وزير الصحة في أبريل الماضي، بطلب لمجلس الوزراء، للموافقة على استغلال 48 مستشفى وتحويلها لمراكز طفولة وأمومة بـ9 محافظات في الصعيد.

وقال الدكتور أحمد عماد راضي، في تصريحات سابقة، إنه سيتم تحويل 8 مستشفيات تكامل لمعاهد فنية متخصصة تهدف لتخريج فنيين أقسام المعامل والأشعة والبصريات والتخدير وجراحة العظام والأسنان والرعاية المركزة.

ويبلغ عدد مستشفيات التكامل 514 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويعود إنشاؤها عام 1997.