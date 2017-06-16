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الرئيس المجري يوقع على قانون مثير للجدل خاص بالمنظمات غير الحكومية

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مصراوي Masrawy

الرئيس المجري يوقع على قانون مثير للجدل خاص بالمنظمات غير الحكومية

04:12 م الجمعة 16 يونيو 2017

الرئيس المجري يوقع على قانون مثير للجدل خاص بالمنظمات غير الحكومية

الرئيس المجري يانوش آدر

بودابست - (د ب أ):

وقع الرئيس المجري يانوش أدر، اليوم الجمعة، على قانون مثير للجدل بشأن المنظمات غير الحكومية ليدخل حيز التنفيذ، وهو الإجراء الذي أدانه المنتقدون ووصفوه بأنه أداة لإسكات المعارضة.

ومرر البرلمان القانون أوائل الأسبوع الماضي بموافقة 130 صوتا من حزب " فيدس " المنتمي إليه رئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان.

وبموجب القانون الجديد، سيتحتم على المنظمات غير الحكومية، التي تحصل على أكثر من 24 ألف يورو (26800 دولار) من التمويل المباشر أو غير المباشر من الخارج، أن تسجل نفسها " منظمة مدنية تمول من الخارج ".

وسيتحتم أيضا على هذه المنظمات غير الحكومية الكشف عن تفاصيل الجهات التي تقوم برعايتها ودعمها من خارج المجر، وفي كل إعلاناتها المستقبلية يجب أن تتعرف نفسها بانها منظمات تحظى بـ"رعاية ودعم خارجي" .

وتقول حكومة أوربان إن القانون مطلوب لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب .

وستواجه المنظمات التي لن تذعن للقانون تحذيرات، وستكون عرضة لفرض غرامات عليها ، وتعليق حقها بالعمل في البلاد.

وقال جون دالهويسن من منظمة العفو الدولية إن " الغرض الحقيقي "من القانون هو" وصم وتشويه وترويع المنظمات غير الحكومية الناقدة وعرقلة عملها الحيوي".

وانتقد أيضا البرلمان الأوروبي، واللجنة من أجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة. فينيسيا) القانون وحذرت من أنه قد يساعد في تكميم منتقديها.

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مصراوي Masrawy

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