رئيس اركان الجيش الجزائري: نعمل على تقوية قدراتنا العسكرية

الجزائر - (د ب أ):

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، أن قيادة الجيش تعمل على تمتين دعائم قدراته العسكرية وعلى استنهاض اداتها الرادعة، لتكون بالمرصاد لكل من تسول نفسه الغادرة المساس بسيادة الجزائر وبأمنها القومي.

وقال قايد صالح، في كلمة توجيهية خلال اجتماع بولاية تمنراست، أقصى الحدود الجنوبية للجزائر، "إن حفظ هيبة الجزائر إقليميا ودوليا هي مهمة نبيلة موضوعة بين أيدي أبنائها المخلصين، الذين يقع على عاتقهم دور وواجب ومسؤولية إتمام هذه المهمة البالغة الحيوية، لاسيما ونحن نعيش اليوم في عالم غير مستقر وغير آمن وغير مأمون الجانب بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى، والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، أثبتها الماضي القريب والبعيد ويثبتها الحاضر".

وأضاف" هذا ما جعلنا ويجعلنا اليوم في الجيش الوطني الشعبي، نعمل، بسند ودعم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على تمتين دعائم قدرتنا العسكرية، وعلى استنهاض أداتها الرادعة، لتكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الغادرة، التفكير في المساس بسيادة الجزائر وبأمنها الوطني".

من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع في موقعها الرسمي باعتقال خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايات سكيكدة والبليدة ووهران، خلال عمليات منفصلة لمفارز من الجيش أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم الجمعة، أنه تم التحفظ على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة بولاية أدرار جنوبي البلاد، وانه تم اكتشاف مخبأ يحتوي على ثلاث قنابل تقليدية ومعدات تفجير وأغراض مختلفة بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائر.