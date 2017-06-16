بالصور.. مغامر يسافر حول العالم ويطمن والدته بشكل طريف



كتب - هشام عواض:

استقال الشاب جوناثان كوينز من وظيفته كمستشار تجاري في شركة أعمال، وقام ببيع سيارته واشترى تذاكر سفر لدولة كوبا في مارس 2016.



وكانت والدته قلقة عليه كثيرًا لتغيبه أكثر من عام عن المنزل، ولهذا فقد لجأ لوسيلة طريفة لطمئنتها، وهي كتابة عبارة "Mom, I am fins" "أمي.. أنا بخير"، في كل مكان يذهب إليه، بحسب موقع "boredpanda".

وكام شغف "كوينز" حافزًا له للسفر والتجول حول العالم، وأن يلهم الأخرين لفعل الشئ ذاته واستكشاف البلاد والأماكن البعيدة وزيارة الأماكن السياحية.

وقال "كوينز"، "كل شخص يحب السفر، لكن عليك فقط أن التجرؤ على القيام بذلك"، وأنا أحاول أن أظهر أن العالم مكان جميل".

وللمغامر الآلاف من المتابعين من أنحاء العالم، ووصل عدد متابعيه على موقع "إنستجرام" إلى 244 ألف متابع.