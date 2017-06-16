بالصور.. انهيار جزئي بعقار أثري في رشيد

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سادت حالة من الذعر بين أهالي منطقة البيوت الأثرية بمدينة رشيد، اليوم الجمعة، إثر انهيار الطابق الرابع من منزل "رمضان الأثري" الذي بُني منذ 3 قرون.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد محمد السيسي رئيس مباحث رشيد، بانهيار منزل أثري بالقرب من منزل الزعيم أحمد عرابي.

وانتقل العميد خالد فتح الباب، مأمور القسم، والمقدم حازم خيري، وكيل فرع البحث الجنائي، والنقيب محمد البنا، إلى محل البلاغ، وتبين انهيار غرفتين بالطابق الرابع.

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وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بقيادة العميد جمال يس، وانتدبت لجنة من هيئة الآثار؛ لمعاينة المنزل.

يُذكر أنه تم بناء منزل رمضان الأثري في النصف الأول من القرن الـ 12هـ / 18م، وكان يقيم به عثمان أغا حاكم رشيد بالتزامن مع حملة فريزر.