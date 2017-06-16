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بالصور.. انهيار جزئي بعقار أثري في رشيد

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بالصور.. انهيار جزئي بعقار أثري في رشيد بالصور.. انهيار جزئي بعقار أثري في رشيد

التحرير

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سادت حالة من الذعر بين أهالي منطقة البيوت الأثرية بمدينة رشيد، اليوم الجمعة، إثر انهيار الطابق الرابع من منزل "رمضان الأثري" الذي بُني منذ 3 قرون.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد محمد رئيس مباحث رشيد، بانهيار منزل أثري بالقرب من منزل الزعيم أحمد عرابي.

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وانتقل العميد خالد فتح الباب، مأمور القسم، والمقدم حازم خيري، وكيل فرع البحث الجنائي، والنقيب محمد البنا، إلى محل البلاغ، وتبين انهيار غرفتين بالطابق الرابع.

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وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بقيادة العميد جمال يس، وانتدبت لجنة من هيئة الآثار؛ لمعاينة المنزل.

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يُذكر أنه تم بناء منزل رمضان الأثري في النصف الأول من القرن الـ 12هـ / 18م، وكان يقيم به عثمان أغا حاكم رشيد بالتزامن مع حملة فريزر.

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التحرير

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