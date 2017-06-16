توماس ثابان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ليسوتو
توماس ثابان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ليسوتو
04:05 م الجمعة 16 يونيو 2017
توماس ثابان رئيسا لوزراء ليسوتو الجديد
ماسيرو (ليسوتو) - (د ب أ):
أصبح توماس ثابان رئيسا لوزراء ليسوتو الجديد، اليوم الجمعة، بعدما أدى اليمين الدستورية في استاد "سيتسوتو" في العاصمة ماسيرو.
ووضع ثابان 78 عامًا أولويات، من بينها الحرب ضد مرض نقص المناعة المكتسب "الايدز" والبطالة بين الشباب.
وكان حزب ثابان، وهو زعيم معارض سابق، قد فاز بـ48 من أصل 120 مقعدا في المجالس البلدية في الانتخابات التي جرت في الثالث من حزيران/يونيو الجاري.
واختاره الملك ليتسي الثالث ليكون رئيسا جديدا للوزراء يوم الاربعاء الماضي.
وسوف يتولى ثابان إدارة شؤون الحكومة في ائتلاف مع ثلاثة أحزاب أصغر.
يأتي توليه المنصب بعد يومين من إطلاق النار على زوجته المنفصلة عنه، في قضية لم يتمكن المحققون من تحديد مشتبه فيها ولا الدافع وراءها.
وليتسي الثالث هو ملك ليسوتو، لكن لايتمتع بأي سلطة.
وليسوتو، التي تطوقها جنوب إفريقيا، هي واحدة من أفقر الدول في القارة الأفريقية.
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