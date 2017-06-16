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رئيس جهاز الأمن السويدي: ارتفاع عدد المتطرفين في البلاد إلى عدة آلاف

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مصراوي Masrawy

رئيس جهاز الأمن السويدي: ارتفاع عدد المتطرفين في البلاد إلى عدة آلاف

03:58 م الجمعة 16 يونيو 2017

رئيس جهاز الأمن السويدي: ارتفاع عدد المتطرفين في البلاد إلى عدة آلاف

جهاز الامن السويدي

ستوكهولم - (د ب أ):

ذكر رئيس جهاز الامن السويدي "سابو"، اليوم الجمعة، أن السويد شهدت زيادة في عدد المتطرفين الذين يتسمون بالعنف، لاسيما الاسلاميين، الذين يعيشون في البلاد.

وقال أنديرس تورنبرج لوالة الانباء السويدية "تي.تي" إن "العدد ارتفع من المئات إلى الالاف".

وكانت تقديرات جهاز الامن السويدي قد أشارت في عام 2010 إلى أن هناك 200 متطرف يتسمون بالعنف في البلاد.

وترجع الزيادة بالأساس إلى دعاية من جماعات متطرفة مثل تنظيم "داعش"، حيث أن الحرب ضد المنظمة الارهابية في العراق وسورية ساعدت على توحيد جماعات مختلفة.

وتشمل تقديرات الجهاز المتعاطفين مع الايديولوجيات العنيفة المتطرفة والأفراد الذين يشاركون في عمليات التجنيد أو جمع الأموال.

وقال تورنبرج إنه على الرغم من الزيادة، تشير تقديرات سابو إلى أن بضعة أفراد فقط لديهم نية أو إمكانية لتنفيذ هجمات إرهابية.

وكان خمسة أشخاص قد قتلوا في إبريل الماضي، عندما دهست شاحنة مخطوفة أحد شوارع المشاة المزدحم وسط ستوكهولم.

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