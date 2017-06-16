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«ستيرلينج» يوضح نقطة ضعف مانشستر سيتي

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«ستيرلينج» يوضح نقطة ضعف مانشستر سيتي «ستيرلينج» يوضح نقطة ضعف مانشستر سيتي

التحرير

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صرح رحيم ستيرلينج، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه يملك كل المقومات المطلوبة للتنافس على كل الجبهات، إذا ما تخلص من أخطائه الدفاعية في الموسم المقبل.

وفشل المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، في الفوز بأي لقب، واحتل فريقه المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، بعد أن كلفته أخطاء دفاعية عددًا من النقاط الحاسمة، وقضت على آماله في المنافسة على اللقب، كما خرج فريق جوارديولا أيضًا من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، عل يد موناكو الفرنسي.

وقال ستيرلينج في تصريحات للموقع الرسمي للسيتي: "في ظل الفريق الحالي وما نملكه من لاعبين والمدرب، فإن المستقبل يبدو مشرقًا".

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وأضاف: "نحن فريق يمكننا التفوق على الخصوم، نحن بحاجة للدفاع بصورة أفضل ككل.. علينا عدم السماح بدخول أهداف سهلة كثيرة لشباكنا، هذا كلفنا كثيرًا، أخطاؤنا الذاتية والأخطاء الجماعية على أرض الملعب".

وقال عن المدرب الإسباني: "له تأثير هائل على الجميع.. ويمكنه تقديم النصيحة للكل، وبالنسبة للاعب مثلي فإنني سأستفيد بتلقي المساعدة من شخص مثله، أنا سعيد بالعمل معه".

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التحرير

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