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برشلونة يستهدف بديل «ديمبلي»

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برشلونة يستهدف بديل «ديمبلي» برشلونة يستهدف بديل «ديمبلي»

التحرير

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ذكرت عدة تقارير صحفية عالمية أن فريق برشلونة الإسباني، قد وضع الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي لاعب فيورنتينا، ضمن دائرة اهتماماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة «ديلي ستار»، أن الفريق الكتالوني سيضم بيرنارديسكي إذا لم يستطع الحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي صانع ألعاب بوروسيا دورتموند الألماني، والذي طلب ناديه 79 مليون إسترليني للتخلي عنه.

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وكان بيرنارديسكي قد سجل 14 هدفاً وصنع خمسة أهداف في 42 مباراة خلال الموسم المنصرم، مع فريقه فيورنتينا الذي طلب 40 مليون يورو، للموافقة على بيع اللاعب المرغوب أيضا في كل من يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.

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التحرير

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