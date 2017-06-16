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بخلاف «i 30».. «هيونداي» تطرح إصدار جديد بتقنية «N» في 2018

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بخلاف «i 30».. «هيونداي» تطرح إصدار جديد بتقنية «N» في 2018 بخلاف «i 30».. «هيونداي» تطرح إصدار جديد بتقنية «N» في 2018

التحرير

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أكدت شركة "هيونداي" الكورية، أنها ستقوم بإصدار موديل جديد يعمل بتقنية الأداء المتطور "N Performance” خلال عام 2018، وذلك بعد أن أعلنت عزمها إصدار نسخة جديدة من "I 30” بتلك التقنية المتطورة.

وقال ـألبيرت بيرمن مدير وحدات اختبار التقنية "N” لسيارات "هيونداي" خلال حديثه لمجلة "أوتو كار"، إن الشركة الكورية ستقوم بإصدار نسخة جديدة مزودة بتقنية الأداء المتطور الشهيرة في 2018،ـ بالإضافة إلى "I 30” الشهيرة، متحفظًا على إعلان هوية الإصدار.

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وأوضح أنه سيكون منافس قوي لسيارة "فورد فوكاس RS ، وهو ما يشير إلى أن الإصدار الذي سيتم إصداره بتقنية الأداء المتطور "N Performance” سيعمل بالدفع الرباعي.

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التحرير

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