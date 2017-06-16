«نيسان» تستخدم محرك قطارات وسفن في سيارتها الاختبارية «جريبز»

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أعلنت شركة "نيسان" اليابانية، أن مفهومها الاختباري الجديد "جريبز" سيحنل محرك قوي للغاية يوازي النسخ المستعملة في تشغيل الصفن والقطارات.

ووفقًا لموقع "جرين كار ريبورت"، فإن الشركة اليابانية تهدف في المقام الرئيسي لمنافسة العديد من الإصدارات العالمية بالسوق، لاسيما وأن شركة "BMW” قد استخدمت تلك التقنية المتطورة في تشغيل سيارتها "i3”.

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وتسعى "نيسان" لتبني نسق تقني أكثر تطورًا ومواكبة للسمات الحديثة في صناعة السيارات، لاسيما وأن قوة المحرك باتت أهم العوامل التنافسية بين الشركات المختلفة لتصنيع السيارات.