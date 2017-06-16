أخبار عاجلة

مباحث القاهرة تحل لغز سرقة شقة دبلوماسي سعودي بالمعادي -
بالصور.. "فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي" -
الصحة: 35 مليون دولار لتطوير 48 مستشفى تكاملي بالمحافظات -
دعاء رائع من الشيخ رمضان عبد المعز- لعلهم يفقهون -
الرئيس المجري يوقع على قانون مثير للجدل خاص بالمنظمات غير الحكومية -
رئيس اركان الجيش الجزائري: نعمل على تقوية قدراتنا العسكرية -
بالصور.. مغامر يسافر حول العالم ويطمن والدته بشكل طريف -
حبس خادمتين بعد اعترافهما بسرقة مجوهرات زوجة سفير السعودية بألبانيا -
بالصور.. انهيار جزئي بعقار أثري في رشيد -
سفر ووصول 804 ركاب عبر منفذ السلوم بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "أفريقية النواب": أرفض دعوات التظاهر.. ومصر لا تحتمل الانقسام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس "أفريقية النواب": أرفض دعوات التظاهر.. ومصر لا تحتمل الانقسام

03:52 م الجمعة 16 يونيو 2017

القاهرة - (أ ش أ)

رفض مصطفى الجندي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب دعوات التظاهر، على خلفية توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والمملكة العربية .

وأكد الجندي –في تصريحات له اليوم- أنه رغم كونه أحد الموقعين بالرفض على الاتفاقية، إلا أن الشباب يجب أن يدركوا جيدا أن نزولهم إلى الشارع سيصب لصالح جهات بعينها، منها ، جماعة الإخوان وجماعة 6 إبريل جبهة أحمد ماهر.

وقال الجندي "لا وألف لا للنزول إلى جوار الإخوان و6 إبريل جبهة أحمد ماهر، لأننا ندرك جيدا أن هؤلاء لديهم توجهات تخدم قوى داعمة لتدمير مصر، بدأت تتساقط في الانتخابات الأمريكية وفي انتخابات إنجلترا وألمانيا وفرنسا، والتي كانت تريد تدمير ثورة 30 يونيو وتدمير مصر".

ووجه الجندي حديثه للشباب، قائلا: "يجب ربط الأحداث ببعضها.. لو نزل الشباب الطاهر المحترم، الإخوان هتضربه بالنار في ظهره لكي يسقطوا العملاق المصري الذي بدأ في الظهور، وأنا لا أعني بهذا العملاق الرئيس عبد الفتاح ، وإنما أعني الشعب المصري بقيادة السيسي لأنه يمثل رأس حربة لتسعين مليون مصري لا يجب أن يتفككوا".

وأضاف الجندي " نمر بمرحلة مهمة جدا وحاسمة، وهناك قوى غربية تسعى لتدمير مصر والقضاء على حياة المصريين .. أعلم أن هناك كثيرين من أطهر شباب مصر يريدون النزول، وأعلم أن هناك شبابا ملقى في السجون منذ أيام الإخوان، ولكن هناك ضررا أعظم الآن موجود، وهناك مشكلة المياه وسد النهضة والإرهاب في سيناء وهناك مشكلة قطر".

وشدد الجندي على ضرورة انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، لافتا إلى أن كل الخلافات يمكن تداركها إلا تقسيم البلد.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجلس النواب يناقش مشروع الموازنة وزيادة المعاشات العسكرية.. الإثنين

    مجلس النواب يناقش مشروع الموازنة وزيادة المعاشات العسكرية.. الإثنين

    أخبار
  • تكتل

    تكتل "25-30" يلوح بالاستقالة حال التصديق على اتفاقية "تيران وصنافير"

    أخبار
  • انتشار أمني مُكثف بمحيط مقر حزب الكرامة في الدقي

    انتشار أمني مُكثف بمحيط مقر حزب الكرامة في الدقي

    أخبار

  • "صوت الشعب" تبث جلسة إقرار البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • إنفوجرافيك| رسوم تراخيص السيارات الجديدة والمستعملة طبقا للقانون الجديد

    إنفوجرافيك| رسوم تراخيص السيارات الجديدة والمستعملة طبقا للقانون الجديدسيارات

  • وزير التعليم العالي: دراسة عدة نظم للقبول بالجامعات والنموذج الانجليزي الأبرز

    وزير التعليم العالي: دراسة عدة نظم للقبول بالجامعات والنموذج الانجليزيأخبار

  • حقيقة الفيديو المتداول لهدم النصب التذكاري لمجلس التعاون الخليجي في قطر

    حقيقة الفيديو المتداول لهدم النصب التذكاري لمجلس التعاون الخليجي فيأخبار

  • هذا ما يحدث داخل جسمك أثناء ساعات الصيام

    هذا ما يحدث داخل جسمك أثناء ساعات الصيامفنون

  • حدث ليلًا: استنفار أمني وحريق بالزمالك وغلق مترو السادات ورسالة تكتل

    حدث ليلًا: استنفار أمني وحريق بالزمالك وغلق مترو السادات ورسالة تكتلأخبار

  • بلومبرج: قائمة مطالب سعودية إماراتية من قطر لإنهاء حصارها قريبًا

    بلومبرج: قائمة مطالب سعودية إماراتية من قطر لإنهاء حصارها قريبًاأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس خادمتين بعد اعترافهما بسرقة مجوهرات زوجة سفير السعودية بألبانيا

حبس خادمتين بعد اعترافهما بسرقة مجوهرات زوجة سفير السعودية بألبانيا

رئيس "أفريقية النواب": أرفض دعوات التظاهر.. ومصر لا تحتمل الانقسام

رئيس "أفريقية النواب": أرفض دعوات التظاهر.. ومصر لا تحتمل الانقسام

ماجد طوبيا: عودة العلاقات المصرية الأمريكية إلى سابق عهدها

ماجد طوبيا: عودة العلاقات المصرية الأمريكية إلى سابق عهدها

روسيا تخشى مصير السعودية وكوريا الجنوبية في افتتاح كأس القارات

روسيا تخشى مصير السعودية وكوريا الجنوبية في افتتاح كأس القارات