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حبس 7 موظفين بـ"صحة الإسماعيلية" بتهمة الاستيلاء على 10 ملايين جنيه

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مصراوي Masrawy

حبس 7 موظفين بـ"صحة الإسماعيلية" بتهمة الاستيلاء على 10 ملايين جنيه

03:54 م الجمعة 16 يونيو 2017

مديرية الصحة

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قرر المستشار محمد العوضي، رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية بإشراف المستشار عمرو سامي، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، اليوم الجمعة، حبس 7 موظفين بمديرية الصحة بالإسماعيلية 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كما قرر رئيس النيابة إخلاء سبيل 7 موظفين آخرين بكفالة مالية من ألفين إلى 10 آلاف جنيه، على ذمة قضية استيلاء على المال العام والتربح من أموال المستلزمات الطبية، بمبالغ وصلت إلى 10 ملايين جنيه.

وأكدت التحقيقات، التي باشرها مصطفى عبد الغنى مدير النيابة الكلية برئاسة المستشار إسلام حمزة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية وتواطؤوا فيما بينهم للاستيلاء على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بلغت قيمتها عشرة مليون وثلاث مائة ألف جنيه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التربح والاستيلاء علي المال العام، والاختلاس وتسهيل الاستيلاء لآخرين على المال العام.

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