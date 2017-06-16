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ننشر استعدادات الدقهلية لاستقبال عيد الفطر

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مصراوي Masrawy

ننشر استعدادات الدقهلية لاستقبال عيد الفطر

03:20 م الجمعة 16 يونيو 2017

ننشر استعدادات الدقهلية لاستقبال عيد الفطر

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، اتخاذ كل الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تفعيل جميع أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات.

وأكد "الشعراوي" في تصريحات صحفية، تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبه الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ، لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع، خصوصًا بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمه لتوفير أسطوانات البوتاجاز لتغطيه احتياجات المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه جرى التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وادارة المواقف بالمحافظة، لتوفير وسائل انتقال للمواطنين خلال أيام العيد بما يكفل تغطيه المدن والمراكز والقرى، بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية، لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وسائقي التاكسي بالتعريفة المقررة وعدم استغلال الركاب.

وكلّف "الشعراوي" رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وفتحها للمواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، لاستقبال أية حالات طارئه والتعامل معها وفقًا للأصول الطبية، ورفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز.

وأكد "الشعراوي" رفع درجه الاستعداد القصوى بمصيف جمصة، وتضافر جهود كافة قطاعات الخدمات والمرافق وخاصة الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحى، وتعظيم العمل على رفع القمامة باستمرار.

وأعلن محافظ الدقهلية تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة، للإبلاغ عن أيه طوارئ والتجاوب معها فورًا خلال أيام العيد.

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