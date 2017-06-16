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غرق "صديقين" في بئر للرى بالفيوم

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مصراوي Masrawy

غرق "صديقين" في بئر للرى بالفيوم

03:11 م الجمعة 16 يونيو 2017

بئر للرى

الفيوم – حسين فتحى:

قررت نيابة مركز طامية بالفيوم، اليوم الجمعة، التصريح بدفنى جثتي كل من المواطنين، محمد سيد أحمد 17 سنة، طالب، وحسام حسن جادالله 18 سنة، عامل، والذين غرقا فى بئر مياه الرى أثناء أستحمامهما بداخله بعزبة الإصلاح التابعة لقرية منشأة الجمال بمركز طامية.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد كساب، مأمور مركز طامية بالحادث.

أكدت تحريات الرائد محمد فكري، رئيس مباحث طامية، أن الشابين كانا يلهوان بأحد الأبار الصناعية الخاصة برى الأراضي الزراعية بالمنطقة الجبلية فى نطاق الوحدة المحلية لقرية منشأة الجمال، ونزلقت قدم أحدهم إلى منتصف البئر، وعندما حاول زميله إنقاذه جرفته دوامه إلى أسفله ما أدى إلى غرقه هو الآخر.

جرى استدعاء قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم والتي تمكنت من انتشال جثتى الشابين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طامية العام.

 

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