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محافظ مطروح ينهي أزمة مياه الشرب في النجيلة والسلوم

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محافظ مطروح ينهي أزمة مياه الشرب في النجيلة والسلوم محافظ مطروح ينهي أزمة مياه الشرب في النجيلة والسلوم

التحرير

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كتب - محمد العمدة

صدق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة النجيلة بطاقة 5 آلاف م3 /يوم، بتكلفة 150 مليون جنيه. 

وقال محمد السيد، مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة، إن "أبوزيد" صدق على إنشاء خط مياه ناقل من محطة التحلية الجديدة، وربطه على رافع مياه الشرب بمدينة النجيلة بطول 6.5 كم بتكلفة 14 مليون جنيه.

كما صدق المحافظ على البدء في إنشاء مأخذ بحري لمحطات تحلية مياه البحر بمدينة السلوم بطاقة 20 ألف م 3 بتكلفة 50 مليون جنيه؛ لتعمل محطات التحلية بالمدينة بكامل طاقتها.

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من جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد أن هناك طفرة بقطاع مياه الشرب، لافتا بأن المحافظة تضم حاليا محطات تحلية بمدن مرسى مطروح والنجيلة وبراني والسلوم إضافة إلى خطوط مياه البحر الناقلة، ومحطة تنقية مياه الشرب جنوب العلمين. 

وأضاف "أبوزيد"، أنه يتم إزالة جميع التعديات على خطوط مياه الشرب وترعة الحمام، مشيرا إلى وصول منسوب مياه الشرب إلى أكثر من 90 ألف م3 /يوم قائلا: "هذه النسبة لم تحدث في تاريخ المحافظة".

وأوضح المحافظ، أنه تمت الموافقه على إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة؛ حرصا على وصول مياه الشرب النقية للمدن البعيدة.

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التحرير

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