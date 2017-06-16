ماجد طوبيا: عودة العلاقات المصرية الأمريكية إلى سابق عهدها

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قال النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن العلاقات المصرية الأمريكية عادت إلى سابق عهدها قبل 6 سنوات مضت، مشيرا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن مهمة وحيوية لدعم الاستقرار في المنطقة.

وأشار في بيان، اليوم، الجمعة، إلى الدور الهام للرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، بإحداث نقلة في العلاقات المصرية الأمريكية، مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

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وأوضح أن لقاء الفد البرلماني المصري، بالنائب بوي جومرت عضو اللجنة القضائية التي مررت قانون تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة، بمقر الكونجرس الأمريكي، سنرى نتائجه قريبا الإمدادات التي من الممكن أن تقدمها أمريكا لمصر في هذا الإطار.