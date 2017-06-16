هبة هجرس تستعرض في الأمم المتحدة تجربة «القومي للمرأة» في التصدى للعنف

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شاركت النائبة البرلمانية هبة هجرس، وعضوة المجلس القومي للمرأة في فعالية خاصة حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة أقيمت على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة، للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة بمقر المنظمة بنيويورك بعنوان «العقد الثاني من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تنفيذ الاتفاقية ومشاركتهم الكاملة فيها».

وأشارت هجرس خلال اللقاء إلى أن، تجربة المجلس القومي للمرأة في التصدى للعنف ضد المرأة ذات الإعاقة من خلال جهد لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس من خلال مجهود 27 عضوة من الفتيات والسيدات ذات الإعاقة تم استحداث عضويتهن كممثلات للمرأة ذات الإعاقة بفروع المجلس بالمحافظات مؤخرا بواقع واحدة في كل فرع للمجلس.

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وأوضحت أن الوفد البرازيلي أشار إلى أن بلدهم بها مراكز لرعاية المعنفات ومن بينهن المرأة ذات الإعاقة وأنه من واقع احصائيات هذه المراكز فإن المرأة ذات الإعاقة تتعرض للعنف بنسب تزيد عشر مرات مقارنة بالمرأة من غير ذوي الإعاقة.