أخبار عاجلة

مطبخ الهوانم - حلقة 20 رمضان ضيف الحلقة الشيف أحمد مع نهى عبد العزيز- 16-6-2017 -
مقتل واصابة 15 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة فى حافلة كينية صغيرة بالقرب من حدود الصومال -
بالصور.. ضبط رؤوس ماشية "نافقة" قبل بيعها للمواطنين في الفيوم -
بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي" -
مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة -
مباحث القاهرة تفك لغز سرقة مجوهرات زوجة دبلوماسي سعودي -
إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتدافع عن برنامج الصواريخ -
ترامب يشكو فى تغريدة على تويتر من"الاضطهاد السياسي"!! -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الجمعة 16-6-2017 -
محافظ بورسعيد: 44 مليون جنيه لدعم مستشفى السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

هبة هجرس تستعرض في الأمم المتحدة تجربة «القومي للمرأة» في التصدى للعنف

Google+ Print
هبة هجرس تستعرض في الأمم المتحدة تجربة «القومي للمرأة» في التصدى للعنف هبة هجرس تستعرض في الأمم المتحدة تجربة «القومي للمرأة» في التصدى للعنف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شاركت النائبة البرلمانية هبة هجرس، وعضوة المجلس القومي للمرأة في فعالية خاصة حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة أقيمت على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة، للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة بمقر المنظمة بنيويورك بعنوان «العقد الثاني من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تنفيذ الاتفاقية ومشاركتهم الكاملة فيها».

وأشارت هجرس خلال اللقاء إلى أن، تجربة المجلس القومي للمرأة في التصدى للعنف ضد المرأة ذات الإعاقة من خلال جهد لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس من خلال مجهود 27 عضوة من الفتيات والسيدات ذات الإعاقة تم استحداث عضويتهن كممثلات للمرأة ذات الإعاقة بفروع المجلس بالمحافظات مؤخرا بواقع واحدة في كل فرع للمجلس.

شاهد أيضا

وأوضحت أن الوفد البرازيلي أشار إلى أن بلدهم بها مراكز لرعاية المعنفات ومن بينهن المرأة ذات الإعاقة وأنه من واقع احصائيات هذه المراكز فإن المرأة ذات الإعاقة تتعرض للعنف بنسب تزيد عشر مرات مقارنة بالمرأة من غير ذوي الإعاقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد: 44 مليون جنيه لدعم مستشفى السرطان

محافظ بورسعيد: 44 مليون جنيه لدعم مستشفى السرطان

بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول

بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول

متى يفطر المسافر في الطائرة؟.. الإفتاء تجيب

متى يفطر المسافر في الطائرة؟.. الإفتاء تجيب

أخطاء ساذجة وتسريب النهاية.. 5 أزمات واجهت مسلسل «طاقة نور»

أخطاء ساذجة وتسريب النهاية.. 5 أزمات واجهت مسلسل «طاقة نور»