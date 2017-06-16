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«الأرصاد»: طقس السبت حار.. والقاهرة «37»

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«الأرصاد»: طقس السبت حار.. والقاهرة «37» «الأرصاد»: طقس السبت حار.. والقاهرة «37»

التحرير

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «24 – 37»، الإسكندرية «23 – 30»، قنا «25 – 41»، الأقصر«26 – 42»، وأسوان «27 – 43».

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