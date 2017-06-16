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عثمان: زيارة الوفد البرلماني لأمريكا للتنسيق أكثر في مواجهة الإرهاب

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عثمان: زيارة الوفد البرلماني لأمريكا للتنسيق أكثر في مواجهة الإرهاب عثمان: زيارة الوفد البرلماني لأمريكا للتنسيق أكثر في مواجهة الإرهاب

التحرير

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قال النائب أشرف عثمان عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن زيارة الوفد البرلماني المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لها أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنها تأتي في توقيت حساس وتحمل العديد من الرسائل للخارج والداخل.

وأضاف في بيان اليوم، الجمعة، أن أهم الرسائل التي تحملها زيارة الوفد البرلماني «السير في طريق عودة العلاقات المصرية الأمريكية إلى سابق عهدها، والتنسيق الكامل بين القاهرة وواشنطن في العديد من الملفات والقضايا، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف».

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وشدد عثمان على أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن، ومع الرئيس دونالد تتفهم تماما المطالب المصرية والعربية وبخاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب ومكافحته وهو ما يأتي في المصلحة المصرية تماما. 

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التحرير

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