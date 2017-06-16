وكيل لجنة الإسكان: لا بد من التصدي لشائعات زيادة أسعار الوقود

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قال النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك الكثير من الشائعات التي تطلق من آن إلى آخر بخصوص زيادة أسعار الوقود وعلى غير الحقيقة لرفع أسعار السلع ووسائل النقل دون مبرر.

وأشار في بيان، اليوم إلى ضرورة تصدي وسائل الإعلام القومية والتليفزيون الرسمي لدحض هذه الشائعات في وقتها تماما، حتى لا تثير بلبلة بين الناس.

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وأوضح أن زيادة أسعار الوقود لن تتم إلا بتنسيق بين البرلمان والحكومة، وأن كل ما يتم تداوله عن أسعار جديدة شائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفًا أن ما يقال عن نسب الزيادة المقترحة غير حقيقي، وأن الأمر الوحيد الحقيقي في هذا الملف هو وجود خطة حكومية لرفع الدعم جزئيًا عن أسعار الوقود، لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.