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البرلمان يصوت على «العلاوة» الأسبوع المقبل

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البرلمان يصوت على «العلاوة» الأسبوع المقبل البرلمان يصوت على «العلاوة» الأسبوع المقبل

التحرير

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يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من بمـنـح عـلاوة خاصة للعاملين بالدولة من غـير المخـاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخـاطبين بقانون الخدمة المدنية.

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ويأخذ المجلس الرأي النهائي للنواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحـديد الحـد الأدنى للـعـلاوة الـدورية المقـررة بقـانـون الخـدمة الـمدنية الصـادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ويمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، إضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة الـمعاشات وتعـديل بعـض أحـكـام قـوانـيـن التـأمين الاجتمـاعي. 

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التحرير

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