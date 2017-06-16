والدها إعلامي شهير وتسببت في هبوط طائرة.. من هي مي الغيطي؟

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على الرغم من صغر عمرها فإنها استطاعت أن تلفت نظر الجمهور باختياراتها الفنية المتميزة، التى على الرغم أيضًا من صغر حجم أدوارها فإنها تترك أثرا وبصمة لدى الجمهور، هي الفنانة مي الغيطي التى خطفت الأنظار في مسلسل "لا تطفئ السمس"، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

ونرصد خلال التقرير التالى أبرز المعلومات التي لا يعرفها كثيرون عن الفنانة الشابة مي الغيطي.

1- ولدت في 8 ديسمبر 1998، وتبلغ من العمر 18 عامًا.

2- لا يعرف كثيرون أنها ابنة الإعلامية منى بارومة والكاتب محمد الغيطي وشقيقة الممثلة ميار الغيطي.

3- قدمت عدة أدوار وهي طفلة، وتميزت بأداء هذه الأدوار رغم قلة مشاهدها، ثم قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات.

4- شاركت في العديد من المسلسلات أبرزها "بنت من الزمن ده" 2008، و"القاصرات" 2013، و"جراند أوتيل" 2016، و"أستاذ ورئيس قسم" 2015.

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5- شاركت في بطولة فيلم "اشتباك" مع الفنانة نيللى كريم وهانى عادل وأحمد مالك، وتم عرضه فى قسم "نظرة ما" بالدورة الـ69 من مهرجان كان السينمائى الدولي، وعن تجربتها في السفر إلى مهرجان كان السينمائي، قالت: "كنت سعيدة جدا، مررت بإحساس لا يوصف، خاصة أنني صغيرة في السن".

6- تعرضت مي الغيطي لمشكلات كثيرة أثناء تصويرها فيلم "اشتباك"، كان أبرزها إصابتها بسبب أحد المشاهد في عينيها.

7- تسببت في أزمة أثناء توجهها للمشاركة في مهرجان "كان" السينمائي الدولي مع نجوم الفيلم، وذلك لتعب والدتها على الطائرة، مما أدى إلى هبوط الطائرة في روما لإسعافها، لكن والدتها تحسنت صحتها، وتوجهوا بعدها للمهرجان.

8- دائمًا ما تؤكد "الغيطي" أن والدها الإعلامى محمد الغيطى لا يتدخل فى اختياراتها الفنية، ولم يعترض عن تجسيدها دور الفتاة الإخوانية "عائشة" فى فيلم "اشتباك"، قائلة: "السياسة لا تشغلني ولكني أؤيد السلام والاستقرار ورفض العنف والقتل".