«ألفيس» يطالب «ديبالا» بالرحيل عن يوفنتوس

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طالب الظهير الأيسر البرازيلي داني ألفيس زميله في فريق يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الرحيل عن يوفنتوس إذا أراد تطوير مستواه وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتربط العديد من التقارير الصحفية بين ديبالا وبين الانتقال إلى قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، وهي الخطوة التي يراها ألفيس ضرورية لتطوير مستواه.

وأوضح ألفيس أنه تحدث كثيرًا مع ديبالا وأخبره بأنه في يوم من الأيام سيتوجب عليه الرحيل عن يوفنتوس إذا أراد الوصول لأعلى مستوى ممكن.

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ونجح ديبالا في التتويج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا الموسم الماضي إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسرت السيدة العجوز من ريال مدريد بنتيجة 4-1.

وبدوره يتبقى في عقد ألفيس عام واحد مع يوفنتوس وأبدى رغبة كيرة في اللعب في الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى رفضه للعديد من العروض للعب في "البريميرليج" الموسم الماضي حيث شعر برغبة كبيرة في الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وأضاف ألفيس أن الدوري الإيطالي يتمتع بثقافة دفاعية مبهرة ومن أجل اللعب في الدوري الإنجليزي يبنغي أن يتعلم اللاعب كيف يدافع جيدًا، معربًا عن أمله في أن يحظى بفرصة للعب في صفوف أحد أندية البريميرليج.