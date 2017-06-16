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روسيا تخشى مصير السعودية وكوريا الجنوبية في افتتاح كأس القارات

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روسيا تخشى مصير السعودية وكوريا الجنوبية في افتتاح كأس القارات روسيا تخشى مصير السعودية وكوريا الجنوبية في افتتاح كأس القارات

التحرير

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تنطلق في تمام الساعة الخامسة من عصر الغد بطولة كأس القارات في نسختها العاشرة والتي ستقام في روسيا في الفترة ما بين يومي 17 من الشهر الجاري وحتى 2 يوليو المقبل.

وستكون ضربة البداية من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين البلد المضيف روسيا والمنتخب النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، حيث تبحث روسيا من خلال تلك البطولة في أن تكون رابع دولة مضيفة تتوج باللقب بعد المكسيك 1999 وفرنسا 2003 والبرازيل 2013.

وطوال تاريخ البطولة بمسماها الحالي والذي بدأ من نسخة المملكة العربية في عام 1997، لم تخسر البلد المضيف المباراة الإفتتاحية سوى مرتين فقط وكان ذلك في النسخة الأولى عندما خسرت السعودية على الملك فهد الثاني في نسخة 1997 بثلاثية نظيفة من البرازيلي.

وأتت الخسارة الثانية للمنتخبات المضيفة في المباريات الافتتاحية في نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2001 عندما خسرت كوريا الجنوبية بخماسية نظيفة من بطل العالم وأوروبا حينها المنتخب الفرنسي.

أما في نسخة 1999، فلم تخوض المكسيك المباراة الافتتاحية بل فازت البرازيل برباعية نظيفة على ألمانيا، بينما نجحت المكسيك في الفوز بمبارتها الأولى على السعودية بنتيجة 5-1.

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وفي نسخة فرنسا 2003، لم يخوض منتخب الديوك أيضًأ المباراة الافتتاحية والتي شهدت فوز اليابان على نيوزيلندا بثلاثية نظيفة، بينما فازت فرنسا في مبارتها الأولى بالبطولة على كولومبيا بهدف نظيف.

ولم يختلف الحال كثيرًا في نسخة ألمانيا 2005، حيث لم يخوض منتخب الماكينات المباراة الافتتاحية، حيث فازت الأرجنتين في المباراة الافتتاحية على تونس بنتيجة 2-1، بينما فازت ألمانيا في مباراتها الأولى على أستراليا بنتيجة 4-3.

وسقط منتخب جنوب إفريقيا في فخ التعادل السلبي أمام العراق في نسخة 2009 التي استضافها على أرضه، بينما فازت البرازيل في افتتاح النسخة الماضية على اليابان بثلاثية نظيفة.

وبشكل عام لم تخرج البلدان المضيفة من دور المجموعات سوى مرتين فقط وذلك من خلال السعودية في نسخة 1997 وكوريا الجنوبية في نسخة 2001 والي تشهدت صعود اليابان البلد المضيف الأخر إلى المباراة النهائية.

أما في الشكل القديم للبطولة والذي كان يحمل اسم كأس الملك فهد والذي أقيمت به نسختين في المملكة العربية السعودية عامي 1992 و1995، فتمكنت السعودية في النسخة الأولى من الفوز على الولايات المتحدة بثلاثية نظيفة في مباراة الافتتاح، بينما خسرت في البطولة الثانية من المكسيك بثنائية نظيفة.

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التحرير

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