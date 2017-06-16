الشرطة البريطانية: توقيف رجل يحمل سكينا قرب البرلمان
الشرطة البريطانية: توقيف رجل يحمل سكينا قرب البرلمان
02:42 م الجمعة 16 يونيو 2017
محققون في موقع الاعتداء في لندن في 22 اذار/مارس 20
(أ ف ب):
أعلن متحدث باسم الشرطة البريطانية لوكالة فرانس برس الجمعة توقيف رجل يحمل سكينا أمام البرلمان في لندن.
وأضاف المتحدث أن "الرجل كان بحوزته سكين"، موضحا أنه لم يصب أحد بجروح.
إلا أن الشرطة ذكرت أن الحادث لا علاقة له بالارهاب. ويبلغ الرجل الثلاثين من العمر.
ويأتي توقيف الرجل بينما شهدت بريطانيا عددا من الاعتداءات.
وقد تم تعزيز الاجراءات الامنية حول البرلمان بشكل كبير منذ أن قام رجل مسلح بسكين بدهس حشد على جسر ويستمينستر قبل أن يقتل شرطيا بسكين امام البرلمان.
وفي المجموع قتل خمسة اشخاص في الهجوم وقتلت الشرطة المهاجم.
وشهدت لندن اعتداء جديدا في الثالث من يونيو عندما قام ثلاثة رجال بدهس حشد بشاحنة صغيرة على جسر لندت بريدج قبل ان يهاجموا مارة بسكاكين في سوق بورو ماركيت حيث قام رجال الشرطة بقتلهم.
وقتل ثمانية اشخاص في هذا الهجوم.
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