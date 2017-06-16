ضبط أمين عهدة متهم ببيع وقود بالسوق السوداء بـ 2,8 مليون جنيه

الإسكندرية – محمد عامر:

تمكنت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة في الإسكندرية، من ضبط أمين عهدة بمحطة وقود تابعة للمحافظة بتهمة التلاعب في حسابات الوقود واختلاس كميات تقدر بنحو 2,8 مليون جنيه لبيعها في السوق السوداء.

بداية الواقعة كانت بشكوى تقدم بها مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية إلى النيابة العامة بشأن تلاعب بحسابات الوقود المنصرف لمحطة وقود الحضرة التابعة للمحافظة فى الفترة من 2014إلى 2016م والاستيلاء على قيمتها بدون وجه حق.

وعلى إثر ذلك طلبت النيابة العام تحريات مباحث الأموال العامة بشأن الواقعة، والتي توصلت إلى قيام المدعو"ا. ح. م" 43 عاما أمين عهدة محطة وقود، باستغلال طبيعة عمله بالتلاعب في كميات الوقود الواردة للمحطة خلال الفترة من 2014 إلى 2016 " بتزويد خزانات استقبال الوقود الخاصة بالمحطة بالمياه لرفع منسوب الوقود بالخزانات لتتطابق مع كميات الوقود المُثبتة بإذون الصرف الواردة من شركات البترول للمحطة.

وتبين اختلاس المتهم باقي الكمية وبيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه، وقيامه أيضاً بالتزوير بإذون صرف الوقود المنصرفة من المحطة للسيارات التابعة للمحافظة بإثبات صرف كميات أعلى من الكميات المُنصرفة لها.

وبلغت كمية الوقود "93066 لتر بنزين، 969258 لتر سولار" وقدرت قيمتها بنحو 2 مليون و 863 آلاف و 836 جنيها.

وكشفت التحريات أن المتهم محكوما عليه في عدد 9 قضايا "ضرب، سلاح، تبديد " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 6 سنوات، فيما تم تشكيل لجنة " الشئون القانونية – المالية " بالمحافظة والتي أكدت أعمالها ما توصلت إليه التحريات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بعد إحالته للنيابة العامة.